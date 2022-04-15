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Фото: социальные сети

В Татарстане неизвестный расстрелял автомобиль с тремя парнями: возбуждено дело

15.04.2022, 12:21 210 prokazan.ru
Управление Следкома по РТ возбудило уголовное дела после расстрела автомобиля с тремя парнями. Инцидент произошел накануне вечером на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именьково в Лаишевском районе.
 
Неизвестный подошел к легковому авто и расстрелял трех молодых людей из неустановленного оружия. В результате ЧП один из пострадавших погиб, еще двое получили ранения. Им удалось сбежать от злоумышленника. Затем они обратились за медицинской помощью.
 
Уголовное дело открыто по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство дух или более лиц). Сейчас на месте ЧП продолжают работу следователи и криминалисты. Детали уточняются.
Татарстан Криминал
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Она ничего не понимала: 15-летний подросток признал вину в беременности 11-летней подружки
00:01, 08.04.2022
Оказалось, не слухи: Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
15:53, 07.04.2022
Россиянин получил 24 года тюрьмы за изнасилование и убийство морпеха из США
15:36, 07.04.2022
Роспотребнадзор хочет провести глобальный эксперимент над жителями Татарстана
14:09, 07.04.2022
Резали друг друга: жители Мариуполя рассказали страшные факты о полке Азов*
13:31, 07.04.2022
Порвала рубашку и избила учебником: учительницу русского обвинили в насилии над детьми
13:16, 07.04.2022
Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в яме, заполненной водой
09:58, 07.04.2022
Инвалид отморозил обе ноги в холодной квартире
08:55, 07.04.2022
Американка русского происхождения убила 8-летнего сына из-за событий на Украине
08:42, 07.04.2022
У арестованного экс-ректора КФУ Гафурова нашлись заступники в Государственной думе
05:00, 07.04.2022
Диетолог назвала популярный продукт, который в десятки раз повышает риск заболеть раком
01:00, 07.04.2022
Трехмесячная малышка умерла после того, как выпала у матери из люльки-переноски
00:01, 07.04.2022
Сантехник развел в подвале многоэтажки перепелов и устроил короткое замыкание
21:00, 06.04.2022
О продлении майских каникул и смерти Жириновского: Главное на 6 апреля
21:00, 06.04.2022
Спасение украинца медиками России и смерть Жириновского: Главное на 6 апреля
15:35, 06.04.2022
Обратилась с болью в животе: врачи нашли у 11-летней девочки шестимесячную беременность
14:25, 06.04.2022
В Минздраве РФ заявили, что врачи сделали все, чтобы спасти Жириновского, но не получилось
13:38, 06.04.2022
В ЛДПР подтвердили, что Владимир Жириновский действительно умер
11:37, 06.04.2022
Пытался обезглавить: мужчина убил друга в день его рождения за отказ оплатить услуги проституток
11:22, 06.04.2022
Подростка заподозрили в жестоком убийстве собственного отчима
10:50, 06.04.2022
В Госдуме предложили продлить майские праздники на 10 дней ради огородов
10:40, 06.04.2022
Медики в РФ спасли украинца, который прикрыл собой детей при обстреле ВСУ
10:27, 06.04.2022
Налоговая и полиция начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях
05:00, 06.04.2022
Врач назвал симптомы головной боли, которая представляет смертельную опасность
01:00, 06.04.2022
Женщину задержали после того, как она учила дочь разбирать москаля
00:01, 06.04.2022
На мусоросортировочном заводе нашли мертвого младенца
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
16:28, 05.04.2022
Полицейские нашли цыгана, который изнасиловал в хостеле мальчика
16:21, 05.04.2022
4-летняя девочка погибла от отравления неизвестным веществом, вся семья в больнице
16:07, 05.04.2022
Люди устроили драку из-за просроченных продуктов на мусорке у магазина
15:26, 05.04.2022
Трое безработных наглецов требовали выкуп у жены российского военного, попавшего в плен
15:14, 05.04.2022
Руки связаны: Бастрыкин потребовал разобраться с убийствами российских пленных на Украине
14:53, 05.04.2022
Аттракцион не для слабонервных: метеоролог предупредил о погодных качелях
13:18, 05.04.2022
Они больше ничего не должны: приставы в РФ не будут наказывать участников спецоперации на Украине
13:08, 05.04.2022
Бросил труп в сугробе: 14-летний школьник забил до смерти друга, с которым случайно поссорился
12:57, 05.04.2022
В больнице умерла 16-летняя беременная девочка
09:14, 05.04.2022
14-летняя школьница решила покататься с отцом на сноуборде и погибла
08:38, 05.04.2022
Плохо будет всем: эксперты спрогнозировали глобальный продовольственный кризис
08:22, 05.04.2022
Заставит извиняться? Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов
05:00, 05.04.2022
Врач-сомнолог назвал опасную причину частых пробуждений по ночам
01:00, 05.04.2022
В больницу доставили школьницу с пулей в щеке
00:01, 05.04.2022
Недетская жестокость: 10-летняя девочка сбросила щенка с 20-го этажа
21:00, 04.04.2022
Талия Миннуллина родила сына, а российского спецназовца приняли за украинца: Главное на 4 апреля
20:00, 04.04.2022
Пленный боец Айдара* рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
19:00, 04.04.2022
Песков попросил Кадырова не состязаться в патриотизме
13:34, 04.04.2022
Трое мужчин напали на воинскую часть и захватили оружие
13:09, 04.04.2022
Заочно арестованного судом Татарстана основателя пирамиды FrendеХ нашли в Дубае
12:32, 04.04.2022
Автобус с пассажирами упал с эстакады: двое погибли, 13 человек пострадали
10:46, 04.04.2022
Отдых Мечты: дети в лагере устроили секс-игры с мальчиком на весенних каникулах
10:33, 04.04.2022
Мужчина не заявил на жену, которая ранила его ножом, и она его зарезала
08:42, 04.04.2022
Обозвали Бандерой: российского спецназовца приняли за украинца и сильно избили
07:31, 04.04.2022
Женщина вышла после работы покормить бездомных собак, а ее зверски избили
07:03, 04.04.2022
Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица патриотов от лиц предателей
14:12, 03.04.2022
В сети появилось видео поимки шпиона, готовящего покушение на главу Казахстана Токаева
09:01, 03.04.2022
На концерте Сергея Трофимова погиб мужчина и пострадала женщина
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
04:00, 27.03.2022
На очистных сооружениях обнаружили тело молодого мужчины
10:15, 26.03.2022
Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
10:06, 26.03.2022
Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
21:00, 22.03.2022
Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
21:00, 21.03.2022
Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
06:30, 21.03.2022
В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
04:00, 21.03.2022
12-летняя девочка выстрелила себе в голову из охолощенного автомата
02:00, 21.03.2022
Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
11:02, 20.03.2022
Дурилка картонная: мужчина попытался ограбить банк с муляжом гранаты
09:44, 20.03.2022
Голой выставили на улицу и облили зеленкой: две женщины жестоко истязали 17-летнюю девушку
21:00, 18.03.2022
Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
07:00, 18.03.2022
Первый выход человека в открытый космос и сестры Зиганшины на «Холостяке»: Главное на утро 18 марта
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Инкассаторы потеряли сумку с деньгами,обмен валюты стоил мужчине 37 млн рублей:Главное на это утро
21:00, 16.03.2022
Ветерана ФСБ избили за букву Z на машине, а в Германии изнасиловали украинку: Главное на 16 марта
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Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
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Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
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Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
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Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
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Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
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По больнице разгуливал врач с автоматом
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
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07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью