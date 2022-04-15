Управление Следкома по РТ возбудило уголовное дела после расстрела автомобиля с тремя парнями. Инцидент произошел накануне вечером на берегу реки Брыска между селами Чирпы и Именьково в Лаишевском районе.

Неизвестный подошел к легковому авто и расстрелял трех молодых людей из неустановленного оружия. В результате ЧП один из пострадавших погиб, еще двое получили ранения. Им удалось сбежать от злоумышленника. Затем они обратились за медицинской помощью.

Уголовное дело открыто по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство дух или более лиц). Сейчас на месте ЧП продолжают работу следователи и криминалисты. Детали уточняются.