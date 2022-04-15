Председатель Всетатарского общественного центра* Фарит Закиев решил жениться на экологической активистке Юлии Файзрахмановой. Никах прошел 13 марта в Белой мечети Казани, но объявили новобрачные о событии только сейчас.

Через пять дней после никаха пара уехала в Турцию с 8-летними близнецами Юлии. Отъезд молодожены объяснили своим категорическим несогласием со спецоперацией РФ на Украине, сообщает "Бизнес Онлайн".

"Мы давно хотели прочитать никах, но все откладывали. Момент хотели спокойный найти. Потом поняли, что, если сегодня не прочитаем, завтра может не быть, — рассказала Файзрахманова. — Это была экстренная эвакуация, несмотря на то, что мы не уехали 24 февраля, потому что лежала в больнице с ребенком. Взяли только то, что успели покидать в чемодан. Просто посчитали, что нам опасно дальше оставаться в России, мы не можем поддерживать эту политику".

Закиев в Турции продолжает политическую деятельность как руководитель ВТОЦ*, а супруга работает корреспондентом проекта Activatica, заблокированного Роскомнадзором РФ.

* деятельность организации приостановлена в связи с осуществлением им экстремистской деятельности.