Жители Казани начали массово жаловаться на неадекватного мужчину, который с завидной регулярностью голым гуляет по городским улицам. Обнаженного персонажа заметили на Адоратского и Лаврентьева. Мужчина всегда ходит около школ №№ 85 и 89.

После прогулки у многоэтажных жилых домов протяженностью около 2 километров он возвращается по тому же маршруту назад.

Местные жители говорят, что пытались общаться со "смешным и голым", предлагали ему одеться. Но тот ответил, что принимает солнечные ванны и попросил ему не мешать.

Казанцы опасаются за детей, ведь подобное зрелище и соседство не назовешь безопасным для детской психики, сообщает "Татарстан-24".