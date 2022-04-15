Российский ракетный крейсер "Москва", который получил повреждения из-за детонации боезапаса, утонул во время буксировки, об этом сообщили в Минобороны России.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — заявили в военном ведомстве.

В ночь на 14 апреля на "Москве" случился пожар и сдетонировал боезапас. Экипаж не пострадал, его вовремя эвакуировали. Ракетное вооружение не пострадало, корабль сохранял плавучесть.