Ничего не страшно: Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 15 апреля будут под защитой звезд

С 15 апреля звезды расположатся так, что создадут сферу особого влияния на два знака Зодиака. Под покровительством планет и защитой Вселенной им будет ничего не страшно, если, конечно, они не начнут злоупотреблять своим везением. Советский и российский астролог Павел Глоба назвал этих двух счастливчиков и дал им рекомендации.

Близнецы

Близнецам с 15 апреля и до окончания месяца будет везти почти во всем. Стрессы и тревоги отступят, появятся возможности поправить финансовое положение и залатать дыры в личном бюджете. На работе вас будут ценить и уважать. Подвернется удобный шанс на повышение по службе и прибавку в зарплате. В личной жизни наступит долгожданный покой и определенность, а одинокие Близнецы могут встретить человека, которого со временем полюбят всем сердцем.

Чтобы не спугнуть удачу, Глоба советует Близнецам не злоупотреблять терпением окружающих: учтите, что везунчики вызывают зависть, а потому старайтесь держать личное в секрете, не выставляйте свои победы напоказ.

Скорпион

Скорпионам пришла пора немного выдохнуть: с 15 апреля для знака наступает период, когда звезды будут помогать и покровительствовать. Все проблемы Скорпионов будут решаться быстро и благоприятно для них, при этом самим представителям знака не придется прилагать больших усилий. Скорпионы будут надежно защищены от недоброжелателей, врагов и завистников. Они не смогут вам навредить, пока вы - под защитой космических сил.

У Скорпиона будет достаточно сил, чтобы начать новые проекты, заработать хорошие деньги, навести порядок в доме, семье, в душе.

Глоба советует, чтобы не нарушить период удачи, не совершать нечестных поступков, не говорить злых слов. Негативная их энергетика мгновенно закроет для Скорпиона окно благоприятных событий.