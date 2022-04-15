В Мурманской области подростки с нечеловеческой жестокостью избили 12-летнюю девочку и кирпичом проломили ей голову.

Все случилось в Кандалакше. По словам матери пострадавшей девочки, сначала подростки ей угрожали, а потом напали. Ребенку нанесли не менее 8 ударов кирпичом по голове, сломали руку.

"Пять швов наложили, на лбу шов, сотрясение мозга, рука зашита и гипс, — рассказала мать пострадавшей. — Врачи сказали, что еще бы два удара в это место — и все, не дошла бы до дома".

В региональном управлении Следственного комитета по факту нападения начали проверку.