Сотрудники полиции в Москве по горячим следам установили личность женщины, которая выбросила в мусоропровод живого новорожденного ребенка. Девочку нашли накануне в мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба ГУ СКР по столице, задержана женщина 1979 года рождения. Она живет в том же доме, где и нашли живую девочку.

Женщина госпитализирована, как только она получит медпомощь, следователи начнут выяснять, почему и зачем она выбросила дочку в мусоропровод.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 статьи 106 УК ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

Девочка тоже в больнице, ее жизни сейчас ничего не угрожает.