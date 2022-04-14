Бесшовная система поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, которая предполагает оказание помощи на одинаковых условиях в течение всего периода, начнет действовать в России с 1 мая. Об этом сегодня заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, ее цитирует ТАСС.

"Есть поручение президента о том, что система [поддержки] должна быть одинаковой, адресной и бесшовной - от беременности до 18 лет. Поэтапно мы эту систему достроим. <…> Речь будет идти не просто об источнике финансирования, речь будет идти о выстраивании единых условий, чтобы семья, если она нуждается в такой поддержке, независимо от возраста ребенка, переходила на следующий этап бесшовно - не менялись условия, не менялись правила, не менялись требования к составу семьи, источникам дохода - ровно это мы сейчас делаем. Такая бесшовная система у нас сейчас выстроена, вот, с 1 мая будет [для нуждающихся семей с детьми] от трех до 17 лет", - рассказала Баталина.

Ранее президент России Путин подписал указ о ежемесячной новой выплате для семей с детьми от 8 до 17 лет. Заявления начнут принимать с 1 мая, но выплаты в мае поступят и за апрель, и за май.