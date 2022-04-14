Советский районный суд Казани пока не стал арестовывать гражданина Эквадора, 21-летнего Стивена Зурита, которого подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы в Казани. Решение суда мотивировано тем, что улик против иностранца недостаточно.

Ему продлили задержание, а правоохранителям дали время на сбор достаточного числа улик, чтобы убедить суд в возможной причастности иностранца к преступлению.

Напомним, все произошло 12 апреля в подъезде одного из домов по улице Родина. Полицейским пришлось вскрыть дверь в квартиру, поскольку парень ее не открывал. Школьница заявила, что пришла к Стивену в гости, но он ее изнасиловал. Сам эквадорец вину свою отрицает.

В квартире подозреваемого в изнасиловании школьницы нашли наркотики. По результатам исследования было установлено, что это синтетический наркотик "МДМА".