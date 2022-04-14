Американские ученые проводили опасные опыты по испытанию препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове. Об этом сообщил сегодня начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, рассказывая о результатах исследования документов, которые касаются военно-биологической деятельности США на Украине.

"В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков", - сказал он.

Генерал особо отметил, что больных с расстройствами психики отбирали для опытов по критериям возраста, национальности, иммунного статуса, каждый день вели бланки с мониторингом состояния подопытных.

Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении".

"В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - заявил начальник войск РХБЗ.