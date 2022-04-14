"Иннополис" должен стать масштабной площадкой для решения задач федерального масштаба в области разработок IT-решений для авиационной и автомобильной отраслей. И тут западные санкции только на пользу, уверен Президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В текущих условиях внимание к IT-отрасли значительно усилилось, появились новые формы поддержки. Понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места. Но и в этом есть плюсы. Я всегда говорю: важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути. Мы видим, что в части программных продуктов для авиационной и автомобильной отрасли нам многое нужно будет изменить", — сказал Минниханов на совещании по совместным проектам Татарстана и корпорации ВЭБ.РФ, которое прошло в Иннополисе.

Президент РТ отметил, что в республике сейчас более 3 тысяч компаний, работающих в сфере IT. В них трудятся более 40 тысяч человек. И это - только начало, нужно расширение.