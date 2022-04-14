15 апреля, в пятницу в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, сообщает республиканский Гидрометцентр.
В ночь на пятницу будет от 2 до 7 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся только до 10 градусов со знаком плюс.
В последний рабочий день недели в республике возможна гроза, дождь, осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Ранее мы сообщали, что татарстанцы вряд ли смогут этим летом жарить шашлык на природе и на дачах.