15 апреля, в пятницу в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, сообщает республиканский Гидрометцентр.

В ночь на пятницу будет от 2 до 7 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся только до 10 градусов со знаком плюс.

В последний рабочий день недели в республике возможна гроза, дождь, осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.