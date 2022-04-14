В Татарстане сотрудники полиции выявили студентку, которая на досуге развлекалась сборкой взрывных устройств у себя дома. Учащаяся Лаишевского колледжа испугала своим странным хобби собственных родителей, которые и пошли в полицию с заявлением.
В процессе установления всех обстоятельств выяснилось, что ранее девушка пыталась покончить жизни самоубийством. Со студенткой побеседовали, а потом получили от нее согласие лечь в психиатрическую больницу на обследование.
Именно там медики и обнаружили у девушки психическое расстройство.
Ранее мы сообщали, что в Казани 16-летняя девочка выпала из окна девятого этажа, а до того она поссорилась с подругой.