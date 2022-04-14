В гибели 13-летнего школьника под Воронежем обвинили 22-летнюю девушку, которая напоила подростка алкоголем. Ребенок сильно опьянел и один отправился домой, но домой так и не пришел. Тело замерзшего ребенка нашли на следующее утро недалеко от его дома.

Девушке предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ.

Сообщается, что 22-летняя особа является родственницей погибшего мальчика. Ее обвинили в вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя и в оставлении в опасности, сообщается региональное управление Следкома.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стало острое отравление этиловым спиртом. Свою вину обвиняемая признала. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.