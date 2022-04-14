В Ялте была задержана 46-летняя женщина с маникюром в желто-синих цветах. Об этом сообщила Baza в своем Telegram-канале.

Сотрудница бюро переводов Ольга сделала себе маникюр, который привлек внимание одного из ее коллег. Мужчина уверяет, что ногти Ольги раскрашены в цвета украинского флага, а на безымянном пальце и вовсе нарисован символ запрещенного в РФ "Правого сектора". Мужчина обратился в полицию.

С любительницей яркого маникюра побеседовали полицейские, которые выяснили, что женщина родилась на Украине, а гражданство РФ получила в прошлом году. Маникюр она сделала две недели назад, и никто не обращал на него внимания, и уж тем более не приписывал женским ноготкам политическую подоплеку. Ольга уверяет, что просто сделала разноцветный маникюр и ничего "такого" им показать не хотела.

Полицейские сфотографировала руки задержанной, провели с ней профилактическую беседу и доложили о маникюре в местное отделение ФСБ.