Комиссия по топонимике города Казани рассмотрит идею, с которой выступило региональное отделение ЛДПР. Партийцы, напомним, обратились к мэру Казани Ильсуру Метшину с предложением назвать один из скверов в столице Татарстана именем Владимира Жириновского.

Речь шла о строящемся сквере, расположенном вдоль улицы Сибгата Хакима до пересечения с улицей Абдуллы Бичурина.

Вице-спикер Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов назвал эту идею "неловкой", учитывая, как нелицеприятно Жириновский высказывался в своих выступлениях о Республике Татарстан.

В одном из интервью, например, Жириновский заявлял, что, если бы был главой государства, то вообще изменил бы статус республики Татарстан на Казанскую губернию и отменил бы изучение татарского языка.