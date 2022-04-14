В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над 33-летней Анной Шехеревой, которая обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Брюнетка "прославилась" на всю страну, когда весной прошлого года заживо спалила бездомного мужчину на улице. Дело будут рассматривать присяжные, так захотела сама обвиняемая.

Напомним, что пьяная Шехерева ночью увидела на улице двух спящих на земле бездомных. Рядом с ними стояли две бутылки с надписями "Морилка Палисандр" и "Лак Слива", заполненные легковоспламеняющимися жидкостями. Анна вылила содержимое бутылок на одного из бездомных и подожгла при помощи зажигалки одежду, а сама скрылась с места.

Мужчина получил ожоги 2 и 3-й степеней площадью 80 % от поверхности тела, а также ожог верхних дыхательных путей. Его смерть наступила на следующий день в городской клинической больнице № 40.

Через месяц девушка и ее спутник, который на все смотрел, но не помешал, были найдены и задержаны. Психиатры признали Анну вменяемой.