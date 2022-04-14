От кармы не уйти: Глоба заявил, что трем знакам Зодиака с 15 апреля придется искупить свои ошибки

Каждый из нас, допуская ошибки, должен помнить, что все во Вселенной возвращается. Посеяли зло - получите неприятности в свой адрес. Подарили миру добро - получите двойную порцию добра для себя.

Советский и российский астролог и публицист Павел Глоба говорит, что во второй половине апреля карма все-таки настигнет три знака Зодиака, им придется ответить за те ошибки, которые они допустили. И тут уж деваться некуда, считает астролог, нужно достойно принять события и сделать верные выводы на будущее.

Телец

Тельцы, вы кого-то обидели не так давно, к кому-то проявили равнодушие и не отозвались на просьбу, которая была важна для человека. Сейчас, во второй половине апреля именно у вас может случиться ситуация, которая потребует помощи от окружающих. Получить ее будет непросто.

Чтобы выйти из этой кармической ситуации, вспомните, кто просил вас о помощи и окажите ее - лучше поздно, чем никогда. Тем самым вы существенно снизите риски собственных неприятностей.

Лев

Львам придется столкнуться с грубостью со стороны окружающих и финансовыми затруднениями. Вероятно, вы сами были высокомерны с кем-то и даже грубы. А также допустили нечестность в материальном плане, например, взяли в долг и не отдали в срок.

Глоба советует как можно скорее отдать долги и попросить прощения у тех, кого вы случайно или намеренно оскорбили. Это поможет обойтись без неприятностей в апреле.

Козерог

Для Козерогов наступает время, когда все, что они отдали в первой половине апреля, вернется зеркально. Подумайте, какие поступки вы совершили с 1 по 15 апреля.

Если добрые, то вам стоит ждать только позитивных изменений. Если не очень хорошие, то еще есть время все исправить, не бойтесь просить прощения.