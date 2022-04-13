В Казани в школьную программу могут внедрить такой предмет как астропсихология. С идеей к главе управления образования Казани Иреку Ризванову обратилась тренер по раскрытию личности Юлия Терентьева.

Терентьева написала о своей инициативе в своем Telegram-канале.

Тренер встречалась с Ризвановым лично на минувшей неделе и узнала, что сам чиновник "долгое время искал себя, пробовал разное".

"Я посмотрела его Формулу Души. Рассказала о том, что вижу, вдохновила и предложила научить детей Татарстана лучше разбираться в себе при помощи астропсихологии", — указала Терентьева, добавив, что Ризванов принял ее предложение.

Теперь астропсихологу предстоит разработать программу предмета, который позволит каждому школьнику понять себя и найти свое место в этой жизни.