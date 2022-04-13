В возрасте 92 лет умела диктор радио "Татарстан" Марьям Арсланова, голос которой помнят татарстанцы старшего поколения. Марьям работала на радиостанции с 1963 по 1982 год.

Совсем недавно - 8 апреля - Арсланова отметила 92-й день рождения. Диктора похоронили на Ново-Татарстком кладбище Казани рядом с супругом, тоже прославленным диктором Айратом Арслановым. Он умер в 2010 году.

Марьям Арсланова родилась 1926 году в Кемеровской области. Закончила Татарский театральный техникум в 1949 году и Казанский педагогический институт в 1963-м. Служила в Татарском академическом театре, преподавала русский язык в казанских школах.

С 1963 по 1982 год была председателем Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров ТАССР и вместе с тем вела передачи на научные и общественно-политические темы, вызывавшие большой интерес у зрителей, а также музыкальные и детские программы. Затем с 1982 по 1996 год была художественным руководителем республиканского Дома просвещения.

С 1975 по 2004 год вела на республиканском радиопередачу "Тел күрке — сүз" ("Уроки родного языка").