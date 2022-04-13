Приоритет при распределении льготного соципотечного жилья в Казани, которое строится в микрорайоне М-14, будут иметь две категории граждан: учителя и врачи. такое решение принял Президент РТ Рустам Минниханов.

В микрорайоне с привлечением средств инвестиций Госжилфонда строят три дома до 255 квартир в каждом. Они возводятся для участников жилищных программа Госжилфонда.

В каждом доме 18 этажей, по три подъезда. Общая площадь домов составляет 45,1 тыс. кв. м. Техническая готовность домов варьируется от 37 до 44 %. Срок сдачи домов — 2023 год.

В квартиры, которые решено отдать медикам и учителям, установят сантехнику, счетчики, датчики. Останется только заехать и жить.