Доллар может вырасти на 40%, а юань пока сырой: Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля весной

На фоне последних политических событий курс доллара то поднимается, то падает. Так, в конце февраля он взлетел по отношению к рублю, вызвав панику среди населения. Но к концу марта курс американской валюты упал до 80 рублей, а в начале апреля опустился до февральских показателей. Сейчас доллар вновь чуть вырос, но отметку в 80 рублей пока пробить не может.

Казалось бы, все хорошо и рубль будет стабилизироваться. Вот только все может пойти и по иному сценарию. Так, руководитель центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирек Галямов считает, что доллар может вырасти на 40% уже в ближайшее время.

“Пока достаточно сложно делать прогнозы. Но учитывая, что разница между биржевым курсом доллара и тем курсом, который в черных обменниках у перекупщиков, составляет 30%, при снятии барьеров в торговле и появлении возможности покупать наличные доллары и обращении наличных долларов я прогнозирую рост доллара, котирующегося на московской бирже, на 30 - 40%”, - сказал Галямов. - “Возможно, будет и больше. Сейчас задача правительства - недопустить спекуляций. Настоящее положение дел мы увидим по акциям, облигациям, финансовому рынку. Когда будет понимание окончания спецоперации. Только тогда мы можем увидеть кратный рост на свои активы”.

На фото: Ирек Галямов

ИДЕТ ЛИ СЕЙЧАС ИСКУССТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ?

Многие предполагают, что в России сейчас происходит искусственное укрепление рубля. Галямов тоже придерживается этой точки зрения.

Об этом по его мнению, свидетельствуют следующее

- Разница цен, соответствующая тому доллару, который был до спецоперации. Соответствие цен на продуктовые наборы, на технику, электронику и на автомобили, на недвижимость.

- У большей части населения нет возможности купить наличные доллары

“Де-юро можно купить наличные доллары. А де-факто - нет”, - говорит экономист.

Он также отмечает, что государство активно принимает антикризисные меры в отношении экономики.

“Правительством были сделаны все шаги для того, чтобы не было бегства капитала в отношении того, что ограничили снятие депозитов, в 10 тысяч рублей валютой, ограничили перевод валюты”, - говорит Галямов.

Недавно Владимир Путин объявил о том, что за газ "недружественные страны" должны платить теперь в рублях, который можно купить на Московской бирже. По экспертному мнению, это делается для укрепления рубля. Помимо недружественных стран, есть и дружественные, которые поставляют продукцию, например, тот же Китай.

Фото: "РБК"

Таким образом, сейчас идет масштабная структурная перестройка экономики России. Помимо всего вышеперечисленного идет также работа по импортозамещению. Если пойдет все по плану, то начнется резкое снижение цены и на продукты питание в том числе, считает эксперт. Но для этого необходимо, чтобы правительство грамотно все сделало, а рубль не только не рухнул, но и начал расти.

В этом будет помогать как раз отказ от долларовых контрактов и переход на рублевые, низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, сокращение притока иностранной валюты, а также закрытие торгов на российской бирже для нерезидентов.

УКРЕПЛЕНИЕ ЮАНЯ

В последнее время стал укрепляться юань. Поэтому многие россияне начали проявлять к нему интерес. Тем не менее, по словам экономиста, он пока не способен вытеснить доллар и находится в сильной зависимости от доллара.

“Юань - долларозависимая валюта. Она не является базовой валютой в расчетах. Сейчас юань делает попытки укрепиться и стать мировой валютой. Но мировая валюта - это все-таки доллар. И все операции завязаны на расчетах на долларах”, - говорит собеседник издания.

А высокий курс доллара, в свою очередь, выгоден для государства.

“Поставки сырьевых компонентов, которые мы экспортируем, привязаны к доллару. Чем выше курс доллара по отношению к рублю, тем больше мы получаем рублевой массы. И эта рублевая масса поступает в экономику страны. Соответственно, это и выплаты пенсий, и социальные пособия, и зарплаты бюджетников, и программы, которые реализуются на территории Российской Федерации.