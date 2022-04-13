Волгоградский психотерапевт, кандидат медицинских наук Лада Бутина заявила, что нашла формулу человеческого счастья. В ней несколько составляющих.

В первую очередь, это - здоровый сон. Если человек нормально спит и высыпается, то его основные инстинкты в полном порядке, организм реагирует нормально, считает врач.

Когда удовлетворены инстинкты самосохранения и пропитания, третьим компонентом становится интимная жизнью

"На голодный желудок или когда к виску приставлено дуло пистолета вряд ли думается о сексе. О нем мы думаем, когда мы здоровы, – пояснила доктор на своей странице в соцсети. – Как он необходим, в качестве разрядки или зарядки, каждый из нас решает сам".

Далее идет самость. Человек должен чувствовать сопричастность с этим миром и свои отличия от него.

"Это осознание того, зачем я пришел в этот мир и что я должен сделать в этом мире, чтобы моя жизнь оказалась не пустой черточкой между датами рождения и смерти", – подытожила психотерапевт.

Ничего другого, как то деньги или социальное положение, для счастья не требуется, уверена врач.