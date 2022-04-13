Жители Татарстана живо обсуждают еще один случай гибели младенца в родильном доме. Все случилось в Набережных Челнах. 33-летняя местная жительница, которая потеряла своего малыша, излила душу в социальных сетях, отметив, что она уже обратилась в правоохранительные органы.

Челнинка рассказала, что акушеры рекомендовали ей кесарево сечение, но в момент родов, когда нужно было принять такое решение, они отказались оперировать роженицу. В результате ее малыш погиб.

В Минздраве Татарстана отреагировали на сообщение, отметив, что по факту смерти младенца проведена проверка. Ее итоги пока не подлежат огласке, поскольку являются по факту медицинской тайной. Но родители погибшего ребенка с результатами ознакомлены.