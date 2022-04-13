Фантастический фарт: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака финансовый рост с 15 апреля

То, насколько нам будет везти с деньгами, зависит от целого ряда факторов. Это и личные качества человека, и его умение реагировать на события, принимать верные решения, но и роль влияния Вселенной исключить нельзя. По словам советского и российского астролога, писателя и публициста Павла Глобы, во второй половине апреля финансовое везение будет продиктовано влиянием Меркурия на некоторые знаки Зодиака.

Таким образом, только три представителя зодиакального круга смогут рассчитывать на фантастический денежный фарт, начиная с 15 апреля.

Овен

Для Овнов наступает белая полоса. Личные проблемы и трудности позади, многое решилось и благополучно разрешилось, самое время начать зарабатывать на исполнение какой-то важной сокровенной мечты.

Деньги сами потекут в руки Овнов, но только при одном условии, предупреждает астролог: если Овен не будет преступать закон и пытаться заработать нечестными методами.

Дева

Девы могут расслабиться. Если раньше они работали на деньги, то теперь наступает время, когда деньги начнут работать на них. Не стоит сильно напрягаться, брать сверхурочную работу, трудиться из последних сил. Минимум усилий обеспечат Девам максимум результата.

Глоба предостерегает знак от необдуманных и импульсивных трат. Только бережное отношение к деньгам, уважение к ним помогут сохранить период благоприятного финансового влияния Меркурия.

Стрелец

Стрельцам с 15 апреля можно планировать отпуск, смену работы, искать новые источники доходов. Предложения будут достойными и интересными, денежными. Покровитель знака Меркурий в этот период подарит возможность найти источники дохода там, где раньше вы и не думали заработать.

Единственное, от чего Стрельцам следует держаться подальше, - азартные игры и рискованные сделки. Если есть хоть малейшее сомнение, остановитесь и подумайте. Неуместный риск спугнет финансовый фарт.