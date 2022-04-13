Российский врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Telegram о неочевидных, но довольно опасных причинах, о которых может предупреждать боль в пояснице.

"Боль в пояснице далеко не всегда связана с позвоночником. В этой области лежит огромное количество органов, самым главным из которых является поджелудочная железа", – поделилась доктор.

Если появилась боль в пояснице, не стоит пить обезболивающие, не посетив доктора. Лучше всего начать с МРТ больной зоны. А далее нужно обратиться с результатами обследования к врачу.

"Тогда врач начнет лечить вас, понимая, какой орган болит. А болеть может поджелудочная железа из-за рака, почки из-за рака почек и так далее", – подытожила Малышева.