В населенном пункте Слобода в Подмосковье группа грабителей напала на дом семьи крупного предпринимателя, но деньги брать преступники отказались. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Пятеро мужчин в балаклавах перехватили 68-летнего гендиректора столичной компании, когда тот гулял утром с собакой.

Угрожая ему физической расправой, мужчины завели предпринимателя обратно в дом, связали его и его жены, начали требовать указать место тайника с деньгами.

Хозяйка с перепугу показала на тумбочку у кровати.

"Преступники нашли деньги, осмотрели их, покрутили пачки в руках, но вдруг сложили все наличные обратно в тумбочку. Вскоре неизвестные покинули дом пенсионеров ничего из него не похитив", — рассказали в МВД. В тайнике было около 2 миллионов рублей.

Полицию супруги вызвали, когда смогли освободиться от пут. Полиция разбирается в странном происшествии.