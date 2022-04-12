Казань вошла в число городов, где открылись первые пункты выдачи заказов Авито Доставки

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — открывает пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые 18 пунктов начинают принимать и отправлять заказы с апреля 2022 года в двенадцати городах России.

Авито — это самая массовая платформа для коммерции в России, где взаимодействуют около 80 млн человек. Сервис Авито Доставки позволяет не ограничиваться рамками города или региона при выборе желаемого товара, а совершать покупки по всей России. Товары доставляются в более чем 1 100 городов и 21 тысячу населенных пунктов страны. Кроме того, сервис расширяет возможности малого и среднего бизнеса, 50% представителей которого пользуются Авито для продажи своих товаров.

Сергей Пустыльник, руководитель Департамента логистики Авито:

“Популярность Авито Доставки возрастает с каждым месяцем. Поэтому для нас очень важно как масштабирование сети точек выдачи посылок – чтобы наши клиенты могли легко найти пункт у дома, – так и их совершенствование – расширение функционала, приятный дизайн, увеличенная минимальная площадь, по сравнению со стандартной, принятой в отрасли. Для этого в партнерстве с логистической компаний EXMAIL мы запускаем брендированные пункты выдачи заказов. Всего к концу 2022 года планируется открыть более 350 новых пунктов.”

18 первых пунктов выдачи открываются в следующих городах: пять в Новосибирске, три в Красноярске, по одному в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Казани, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. У жителей этих городов появится возможность первыми в России протестировать удобство и функционал новых точек. Количество пунктов выдачи по всей стране будет увеличиваться ежемесячно. Компании планируют расширять сеть пунктов выдачи Авито и EXMAIL за счет привлечения партнеров. Новым партнерам от EXMAIL будет предоставлено обучение, пошаговый план развития, техническая поддержка и помощь персонального бизнес-консультанта.

В честь открытия пунктов выдачи Авито и EXMAIL запускают акцию: в течение трех месяцев цена доставки заказа через пункты EXMAIL составит всего 9 рублей.

Андрей Волков, генеральный директор EXMAIL :

“Логистическая компания EXMAIL с 2008 года оказывает услуги экспресс-доставки грузов и документов на территории РФ и предлагает решение самых актуальных вопросов современной логистики. Плюсы, транслируемые нашей компанией, позволили нам заключить договор о сотрудничестве с Авито и стать партнером Авито Доставки. Планируется, что широкая сеть совместных подразделений охватит значительное число городов России. Благодаря отработанной логистической цепочке и многолетнему опыту работы EXMAIL гарантирует скорость доставки заказов для клиентов Авито. А квалифицированность наших сотрудников позволяет осуществлять доставку не только быстро, но и максимально качественно.”

Чем отличаются новые пункты выдачи?

Уютное, стильное пространство, в котором комфортно проверять покупки или упаковывать заказы на отправку;

Расширенная площадь помещения: от 35 до 65 кв.м;

Наличие комфортных примерочных для того, чтобы убедиться, что вещь хорошо сидит и подходит по размеру;

Удобное расположение розеток для проверки товара из категорий бытовой техники и электроники.

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку. В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 120×80×50 см.

Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий.

За год — с февраля 2021 по февраль 2022 года — количество заказов с использованием Авито Доставки выросло в десять раз. Весной востребованность сервиса у россиян продолжила расти — в марте 2022 года количество заказов в Авито Доставке выросло на 40% по сравнению с началом месяца.