Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в России.

"Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет", — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России.

В Кабмине пояснили, что изменение коснется тех водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Они будут продлеваться автоматически.