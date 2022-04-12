Самоубийство 26-летней российской модели Playboy Лидии Пономаревой, долгое время блиставшей на страницах легендарного издания, потрясло многих. И только сейчас ее подруга Анастасия Рыбка заявила, что суицида можно было избежать, пишет "СтарХит".

Настя Рыбка отметила, что у Пономаревой была близкая знакомая, которая знала о суицидальном настроении модели, но ничего ровным счетом предпринимать не стала.

"1 марта Лида пишет Ольге: "Я решила покончить жизнь самоубийством. Это серьезно, никому не рассказывай, мое решение не обсуждается". И Ольга никому об этом не говорила. 12 марта Лида отправляет Ольге сообщение: "Я тебе оставляю 10 тысяч долларов и ухожу. Ключи лежат...". Затем уходит в отель. В течение получаса Ольга приехала к ней, но дома ее уже не застала", — рассказывает Настя.

По словам Насти Рыбки, Ольга зашла в квартиру погибшей модели, открыла вино, выпила, написала Лидии, что ждет ее дома. Она не стала звонить в полицию, родным. Она вынесла ценности и выбросила предсмертную записку, это было выгодно как минимум ей, считает Рыбка.