Двое мужчин и женщина в Верхней Пышме предстали перед судом за убийство мужчины, которого они втроем посчитали педофилом, но ошиблись. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

Несовершеннолетняя дочь подсудимой женщины и ее подружка рассказали, что их изнасиловал мужчина, хорошо знакомый семье. И только обвиняемая решила наказать педофила сама, не обращаясь в полицию, но обратилась при этом к двум друзьям.

Те идею линчевать педофила горячо поддержали, и в августе 2020 года все трое заявились в частный дом, где жил подозреваемый в педофилии.

Там они его изнасиловали, избили, нанесли травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.

Следователи смогли установить, что погибший педофилом не был, девочек не насиловал. А вот трое его линчевателей стали и убийцами, и насильниками.

Мужчин суд отправил в колонию на 15 и 19 лет, женщину - на 10 лет и 1 месяц.