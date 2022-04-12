Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина

Космос - это что-то неизведанное и таинственное, освоение которого всегда будоражило умы ученых и испытателей. И вот 12 апреля 1961 года на орбиту Земли был выведен первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех самых пор этот день в России празднуется, как День Космонавтики, а в мире, как Международный полет человека в космос.

"Человек в Космосе"

61 год назад советский летчик-космонавт Юрий Гагарин первым из людей совершил полет в космос. Именно он стал пилотом корабля "Восток”, символом покорения космоса и самым известным человеком XX века. А руководителями первым в мире запуском пилотируемого космического корабля стали конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Тогда имя Юрия Гагарина, его подвиг и голос Юрия Левитана, произнесшего фразу "Человек в космосе", взбудоражили не только страну, но и весь мир. Люди радовались этой победе, как своей собственной. По стране прокатилась волна всеобщего ликования.

Корабль с Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома «Байконур» в 9 часов 7 минут по московскому времени. В околоземном космическом пространстве на орбите он провел 108 минут. Тогда он совершил виток вокруг планеты. После чего успешно приземлился в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка в Саратовской области.

Фото: archive.gov.tatarstan.ru/ портал e-Kazan.ru.

В то время успешный запуск ракеты составлял всего лишь около 50%. Так как в период Холодной войны необходимо было поторопиться, и как можно быстрее подготовить полет человека в космос, чтобы быть первыми в истории. Королев назначает старт с человеком на борту на 12 апреля, а все потому, что стало известно о планах Соединенных Штатов Америки, которая готовила свой первый полет на 2 мая.

В тот день перед стартом Юрий Гагарин произнес фразу "Поехали!", впоследствии ставшей знаменитой, и успешно провел полет в космос, за который был удостоен звания Героя Советского Союза. Годом спустя 9 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР официально установили День космонавтики, который празднуется и по сей день.

Редакция Prokazan.ru решили спросить казанцев, знают ли они эту знаменательную дату и что именно?

Большинство опрошенных знали что за день, и многие даже помнили год, когда произошел легендарный полет в космос.

"День Космонавтики сегодня. А вы знали, что западные СМИ убрали его, празднуют, но убрали фамилию Гагарин. Русский", - ответила жительница Казани.

"Да, День Космонавтики сегодня. Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос в 1961 году 12 апреля и провел там 108 минут", - отметила девушка.

"Первая и единственная фраза перед полет, которую сказал Юрий Гагарин, это поехали", - вспомнила девушка на улице.

А вы знали, что Юрий Гагарин посещал и не раз Казань?

Он приезжал сюда летом в 1967 году на фестиваль дружбы советской и японской молодежи в лагере «Волга» в Боровом Матюшино. Там ему устроили пикник, а до начала фестиваля он успел не только посетить, но и отдохнуть в Антоновке. Именно в этом месте в августе того года на Волге отдыхал в лучших традициях майских праздников и катался на водных лыжах известный космонавт Юрий Гагарин.

После, по слухам, он еще несколько раз приезжал в Казань к своим друзьям, но это были неофициальные визиты и по приглашению Фиклята Табеева.

Сейчас каждый человек в мире знает, кто такой Юрий Гагарин, Сергей Королев и то, что они сделали. Освоение космоса стало возможным благодаря этим людям, они были первыми, и это не получиться изменить уже никому.