Из Казани в понедельник, 11 апреля, на пятидневные военные сборы направятся 200 учеников 10-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

"Всего в этом году в Казани планируется провести пять таких смен",— отмечается в официальном сообщении.

Таким образом, около 1000 детей-старшеклассников получат основы военной службы.

Сборы организованы впервые открывающимся в республике учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания "Авангард" на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот".

Уже осенью на аналогичные пятидневные военные сборы отправят школьников Нижнекамска и Чистополя.

В Минмолодежи отметили, что такие патриотические центры "Авангард" создаются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина от 13 марта 2019 года.