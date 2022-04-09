Еще об одном погибшем на Украине татарстанце стало известно сегодня, 9 апреля. В ходе спецоперации РФ в Незалежной погиб уроженец Казани, 29-летний старший сержант Адель Шамгунов.

Сегодня его похоронили на кладбище "Курган" в Казани, сообщает "Казанский репортер" со ссылкой на родственников и близких бойца.

Известно, что Адель погиб 26 марта. Именно сегодня, 9 апреля, ему должно было исполниться 30 лет. Посмертно Шамгунов награжден Орденом Мужества.

Список погибших татарстанцев, таким образом, снова пополнился: