Под суд отправится в Татарстане теперь уже бывший сотрудник отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. 43-летний командир роты данного подразделения решил подзаработать. За небольшие взятки (от 1000 рублей) он соглашался передавать подсудимому посылки с воли. Его обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

25-летний обвиняемый в тяжких преступлениях мужчина смог договориться с конвоиром о передаче посылок без надлежащего досмотра.

Друг обвиняемого передавал конвоиру пакеты с продуктами и сигаретами и отдавал наличные за "почтовые" услуги.

"Сдал" конвоира сам подозреваемый, когда в СИЗО все-таки проверили пакетик с продуктами, в нем обнаружилось более 20 граммов запрещенного вещества. Мужчина быстро рассказал, кто и за какое вознаграждение ему все это передавал.

Конвоир-полицейский вину признал, доказаны шесть подобных эпизодов. Как сообщили в Следкоме Татарстана, дело передано в суд.