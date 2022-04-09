Накануне в Татарстане простились еще с одним погибшим в ходе спецоперации на Украине земляком. Под Казанью, в Пестречинском районе прошли похороны подполковника Динара Хаметова.
Военному было 42 года, он был командиром дивизиона мотострелковой бригады. Посмертно Хаметов награжден Орденом Мужества. Ранее был удостоен награды "За заслуги перед Отечеством второй степени".
Обстоятельства гибели Динара Хаметова не сообщаются. Известно, что в Татарстане у него остались жена, две дочки и двухлетний маленький сын.
Поскольку официальных списков погибших татарстанцев не ведется, журналисты делают это сами. И сейчас в него добавлено еще одно имя:
- Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.
- Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.
- Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.
- Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.
- Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.
- Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.
- Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.
- Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.
- Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.
- Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.
- Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.
- Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.
- Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.
- Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.
- Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.
- Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь
- Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.
- Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.
- Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.
- Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.
- Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.
- Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район
- Олег Кириллов, 27 лет, спецназ Росгвардии, Кукморский район.
- Данил Казаков, рядовой, 20 лет, Бугульма.
- Алмаз Батанов, 23 года, гвардии лейтенант, Казань.
- Юрий Лабутин, Тетюшский район, 33 года, сержант, замкомвзвода минометчиков.
- Динар Хаметов, 42 года, Пестречинский район, подполковник.