Накануне в Татарстане простились еще с одним погибшим в ходе спецоперации на Украине земляком. Под Казанью, в Пестречинском районе прошли похороны подполковника Динара Хаметова.

Военному было 42 года, он был командиром дивизиона мотострелковой бригады. Посмертно Хаметов награжден Орденом Мужества. Ранее был удостоен награды "За заслуги перед Отечеством второй степени".

Обстоятельства гибели Динара Хаметова не сообщаются. Известно, что в Татарстане у него остались жена, две дочки и двухлетний маленький сын.

Поскольку официальных списков погибших татарстанцев не ведется, журналисты делают это сами. И сейчас в него добавлено еще одно имя: