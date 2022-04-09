Все деньги потекут к ним: Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 10 апреля смогут разбогатеть

Павел Глоба - советский и российский астролог, публицист, известный своими предсказаниями во всем мире, уточнил ежемесячный астрологический прогноз на апрель 2022 года и пришел к выводу, что только два знака Зодиака смогут получить удивительные шансы обогатиться после 10 апреля.

Наступает вторая декада этого тревожного месяца, а потому в зоне позитивного действия Меркурия оказываются двое, именно к ним и направит Вселенная основные денежные потоки. Представителям знака останется только грамотно воспользоваться ситуацией и шансом, чтобы преумножить свое состояние.

Овен

Овен ощутит денежный поток уже 10 апреля. Неожиданно придут деньги, на которые Овен пока не рассчитывал. Это и есть сигнал, что благоприятный финансовый коридор открыт. С этого дня можно смело заключать интересные и немного рискованные сделки, они принесут максимум выгоды для вас. Вплоть до конца месяца можно брать кредиты, они не станут обременительными.

Глоба советует Овнам грамотно распорядиться удачным периодом, не тратиться средства впустую и на мелочи. Если есть свободные деньги, лучше грамотно инвестировать.

Стрелец

Стрельцам наконец улыбнется долгожданная удача. Им могут повысить зарплату, дать премию или сделать дорогой подарок. Влияние Меркурия даст множество шансов хорошо заработать, важно лишь видеть эти шансы, различать их и уметь использовать.

Глоба советует представителям знака внимательно отнестись к тем деловым предложениям, которые могут прозвучать из уст друзей, знакомых, давних партнеров. Именно они могут оказаться тем самым чудесным шансом активировать финансовое окно с 10 апреля.