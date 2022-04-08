Вынужденные переселенцы из ЛДНР в Республике Татарстан смогут сами выбирать себе вакансии по душе: работодатели, отозвавшись на призыв местных властей, предложили беженцам около 7 тысяч вакансий, 1800 из них - с предоставлением жилья.

Такие цифры назвала министр труда республики Эльмира Зарипова сегодня, в пятницу, 8 апреля.

"Провели девять ярмарок вакансий в пунктах временного размещения и предложили прибывшим на территорию республики соответствующие рабочие места. Порядка 400 работодателей предложили 6800 рабочих мест для этой целевой аудитории", - сказала Зарипова.

Трудоустраивать беженцев готовы семьями.

По словам министра, вакансии были предложены разнообразные - учителей, инженеров, разнорабочих, воспитателей, нянечек, представителей сферы промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, питания, бытового обслуживания, социальной службы.