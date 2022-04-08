В Татарстане сотрудники МЧС спасли троих незадачливых рыбаков, которые решили пойти на рыбалку по тонкому льду. Сообщение о том, что мужчины терпят бедствие и находятся на волоске от смерти, поступили из Красновидово Камско-Устьинского района РТ. О помощи попросил один из рыбаков. Он заявил, что его друг уже провалился в промоину, но пока еще держится за край льдины, в он и их общий друг помочь не могут, боятся приближаться.

На место на судне на воздушной подушке (СВП) "Славир-9У" отправились специалисты. Провалившегося рыбака успели достать его товарищи, всех троих с применением веревки по очереди доставили до СВП, а потом перевезли на берег. Оказалось, что рыбакам 59, 56 и 66 лет. Все трое - жители Казани.