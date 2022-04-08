В ходе военной спецоперации на Украине погиб заместитель командира взвода, сержант-контрактник Юрий Лабутин, уроженец Тетюш. Ему было 33 года.

Сообщается, что военный погиб 6 апреля во время выполнения боевого задания.

"Он до последней минуты своей жизни был верным присяге, воинскому долгу, служению Отечеству и своему народу", — говорится на сайте администрации Тетюшского района.

Известно, что Юрий Лабутин окончил тетюшскую школу № 1 и местный сельхозтехникум. В 2006 году он был призван на военную службу, после чего остался служить по контракту в должности командира расчета миномета. С 2009 по 2015 годы военный находился в запасе.

Но потом Юрий решил уйти служить по контракту и стал старшим наводчиком миномета. С 2020 года служил в Ростовской области.

Список погибших татарстанцев пополнился еще одним именем. Вспомним их поименно: