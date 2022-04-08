Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка политических партий

Ниже представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 64,5% (+1,4п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 49,1% (+8,0п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 29,5%

(+2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9п.п. за неделю).

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 43,1% (+11,8п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают Сергей Лавров (22,8%, +4,3п.п. за март) и Сергей Шойгу (21,1%, +2,3п.п. за март).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 5,4% (-0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» -- 4,4% (-0,2п.п. за неделю).