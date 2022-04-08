Закончилось расследование резонансного уголовного дела, которое возбудили по факту опасных услуг в отношении 33-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в организации опасного отдыха на теплоходе, сообщили в Центральном межрайонном СУ на транспорте СКР.

Все случилось летом прошлого года. 22 июля на пассажирском теплоходе "Трио" перевозили 44 пассажиров с причала ООО "Яхт Клуба Аракчино" до 1304 километра реки Волги, с пересечением судового хода. Во время поездки теплоход прекратил самостоятельное движение ввиду возникшей технической неисправности и поломки двигателя. Это привело к задымлению на судне, страшному испугу у пассажиров. Обошлось без пострадавших, теплоход отбуксировали к причалу.

Уточняется, что эксплуатация данного теплохода с многочисленными нарушениями могла привести к затоплению судна и другим более тяжким последствиям.

После проведения ряда экспертиз уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.