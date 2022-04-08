«Свияжские Холмы» вошли в топ-10 самых посещаемых курортов России

Татарстанский всесезонный город-курорт замкнул первую шестерку популярных горнолыжных курортов страны. Количество посетителей комплекса из других регионов за сезон превысило 100 тысяч человек. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов с базовых станций, расположенных в местах активного зимнего отдыха.

Сочи стал наиболее популярным направлением среди горнолыжных курортов, этой зимой здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима. Также лидерами по количеству туристов стало Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкессия), Шерегеш (Кузбасс) и Домбай (Карачаево-Черкессия). На каждый из этих курортов также, как и в Татарстан, приехало более 100 тысяч посетителей. Общее количество туристов на курортах, данные с которых участвовали в сравнении, составило почти 2,6 млн абонентов. Всего в выборку попали 49 горнолыжных курортов из 21 региона страны за период зимнего сезона 2021 – 2022 гг.

«Свияжские Холмы» пользовались наибольшей популярностью у жителей Нижегородской, Владимирской областей и соседней Чувашии, на них пришлось свыше 50% всего турпотока. Пик посещений татарстанского курорта пришелся на декабрь (около 36% от суммарного количества туристов), до новогодних праздников.

Лыжники и сноубордисты активно делились своими впечатлениями: совокупное время телефонных разговоров в туристическом комплексе Татарстана превысило 74 тысячи минут. Объем переданных данных составил около 6 ТБ. Чтобы потратить столько трафика, более 50 тысяч пользователей могли одновременно вести стримы при спуске с горы.