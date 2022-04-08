Люди бежали в тапках от обстрелов: Как в Казани возвращают к мирной жизни беженцев из Мариуполя

В апреле в Татарстан приехало около 1000 беженцев из Мариуполя и ДНР. Половину из них разместили в Казани и ее окрестностях, половину - в других населенных пунктах республики. Волонтеры чуть ли не в круглосуточном режиме ведут работу по обеспечению беженцев предметами первой необходимости и питанием. Казанцы охотно откликнулись на призывы о помощи и буквально завалили летней и даже зимней одеждой пункты временного размещения беженцев (ПВР). О том, как столица Татарстана принимает беженцев и какие вещи им сейчас нужны - в материале Prokazan.

"ЛЮДИ ПРИЕХАЛИ В ЧЕМ ЕСТЬ"

По словам волонтера организации “Душа России. Волонтеры” Юлии Хакимовой, нынешний приезд беженцев отличается от того, который был в 2014 году.

“Если в 2014 году у людей была возможность собрать хоть какие-то вещи, в этот раз люди приехали из-под обстрела, их просто доставали из подвалов и эвакуировали. Они приехали в чем есть”, - говорит Хакимова.

Фото предоставлено Юлией Хакимовой

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Казанские волонтеры уже давно начали собирать для беженцев предметы первой необходимости. Информацию о том, что нужно в первую очередь, они публикуют в социальных сетях.

Среди казанцев нашлось немало неравнодушных. ПВР были переполнены одеждой. Причем люди приносили даже не только летнюю, но и зимнюю одежду.

“На данный момент мы на несколько приостановили сбор одежды б/у ( бывшей в употреблении - прим.ред), чтобы хотя бы разобрать все по коробкам. Потому пункт помощи уже переполнен”, - говорит Хакимова.

Принесенные казанцами вещи в обязательном порядке проходят сортировку: женское к женскому, мужское к мужскому, детское к детскому. В ПВР информация ежедневно обновляется. Поступает информация о том, что нужна женская одежда - и поступает женская одежда. Требуется мужская одежда - отправляется мужская.

Фото: "Вечерняя Казань"

По словам волонтера, при сборе предметов гардероба для беженцев важно не только само наличие одежды в пунктах помощи, но и размеры.

“Даже если сейчас завалить ПВР женской одеждой, она не всем может подойти по размеру. Каждый день у нас обновляется информация, что на какой ПВР нужно. И на этот ПВР везется то, что необходимо", - рассказала Хакимова.

Пока в ПВР требуется одежда только по сезону, потому что у волонтеров нет возможности хранить зимнюю одежду.

ПАРИКМАХЕРЫ И АВТОВОЛОНТЕРЫ

Помимо одежды, беженцы также нуждаются в некоторых услугах. Для них уже набрали десяток парикмахеров, согласившихся работать с людьми на исключительно безвозмездных условиях. Идет набор автоволонтеров. Пока нашлись около 10 желающих, но требуется больше.

ЧТО НУЖНО БЕЖЕНЦАМ СЕЙЧАС

На данный момент, по словам Хакимовой, беженцам в первую очередь нужны следующие новые, неиспользованные вещи:

-Нижнее белье

- Носки

- Средства личной гигиены

- Бытовая химия

Помимо этого, нужна также одежда (она может быть и б/у) и нескоропортящиеся продукты (крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, сахар). При этом Хакимова отметила, что продукты питания нужны не всем беженцам, а только тем, кто приехал в Татарстан самостоятельным путем (поскольку для тех, кто приехал организованными группами, предоставляется бесплатное питание).

Фото предоставлено Юлией Хакимовой

РАБОТА В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Волонтеры работают чуть ли не в круглосуточном режиме.

“Очень много работы. Иногда я сплю по два - три часа”, - поделилась Юлия.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Власти республики планируют проработать вопрос пристраивания детей беженцев в детские сады и школы и трудоустройства для взрослых. Но это позже, в первую очередь обеспечить приезжих всем необходимым. В тех ПВР, где беженцы уже снабжены всеми предметами первой необходимости, начинают проводиться мероприятия для детей, сообщила Хакимова.