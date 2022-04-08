В Петербурге в Елизаветинской больнице пациентка внезапно вспыхнула и загорелась на операционном столе, когда врачи делали ей операцию, сообщает местное издание 78.ру.

Женщина находилась под наркозом, и что случилось, сказать пока сложно. Предварительно установлен только тот факт, что наиболее вероятная причина огня - загорание антисептика под простыней, которой была накрыта больная.

Пациентка получила ожоги лица, головы, плеч, туловища второй степени.

Ее экстренно перевезли в другое медицинское учреждение - в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где медики имеют большой опыт работы с ожоговыми травмами. Полиция проводит по данному факту проверку.