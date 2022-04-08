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Фото: news.myseldon.com

Женщина-пациентка внезапно вспыхнула на хирургическом столе в больнице во время операции

08.04.2022, 13:30 362 prokazan.ru
В Петербурге в Елизаветинской больнице пациентка внезапно вспыхнула и загорелась на операционном столе, когда врачи делали ей операцию, сообщает местное издание 78.ру. 
 
Женщина находилась под наркозом, и что случилось, сказать пока сложно. Предварительно установлен только тот факт, что наиболее вероятная причина огня - загорание антисептика под простыней, которой была накрыта больная.
 
Пациентка получила ожоги лица, головы, плеч, туловища второй степени.
 
Ее экстренно перевезли в другое медицинское учреждение - в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где медики имеют большой опыт работы с ожоговыми травмами. Полиция проводит по данному факту проверку.
 
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Довела до состояния мумии: вынесен приговор женщине, которая полгода прятала маленькую дочь в шкафу
11:48, 31.03.2022
Двое парней спалили иконы и часовню рядом с поселком
09:24, 31.03.2022
Последняя воля: 30-летняя внучка задушила больную бабушку из сострадания по ее же просьбе
08:00, 31.03.2022
Во время операции в частной клинике умерла 14-летняя девочка
07:47, 31.03.2022
Двоих мужчин забили палками из-за денежного долга, но они же и пошли под суд
05:00, 31.03.2022
Врачи назвали безобидный симптом, который часто говорит о редкой форме рака
01:00, 31.03.2022
Кот по кличке Пузик спас своего хозяина во время пожара, но сам чуть не погиб
00:01, 31.03.2022
Подвыпивший айтишник уснул в такси и потратил полтора миллиона на новенькие айфоны
20:00, 30.03.2022
Как я провела лето: трех санитаров больницы задержали за секс с двумя школьницами
14:08, 30.03.2022
В драке прокурора, судьи и полковника полиции виноватыми оказались... росгвардейцы
12:25, 30.03.2022
Рабочий на стройке не удержал кусок бетона и убил им своего коллегу
11:42, 30.03.2022
Лифт с 81-летней пассажиркой сорвался вниз
11:33, 30.03.2022
Депутаты городской думы устроили драку и сорвали заседание
10:39, 30.03.2022
В России предложили сократить рабочую неделю, чтобы сохранить занятость
10:20, 30.03.2022
Девушка, устроившая стрельбу в детсаду, заявила о ненависти к мужчинам: она хотела убить мальчиков
10:09, 30.03.2022
На Украине назвали условие, при котором будет подписан договор с РФ
07:00, 30.03.2022
Как расплачиваться россиянам за границей и когда в Татарстане ждать лета: Главное на утро 30 марта
05:00, 30.03.2022
В России найден новый, более опасный и неисследованный штамм коронавируса
01:00, 30.03.2022
Мужчина в порыве зарезал сожительницу, покалечил 11-летнего ребенка и пытался покончить с собой
20:00, 29.03.2022
Министр обороны Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены
19:00, 29.03.2022
Ее искали с января: 15-летнюю школьницу, пропавшую зимой по пути в школу, нашли мертвой
15:44, 29.03.2022
Мать не кормила: истощенного шестидневного младенца доставили в больницу
14:03, 29.03.2022
В Кремле прокомментировали назначение Кадырова генерал-лейтенантом
13:51, 29.03.2022
Министр обороны РФ Шойгу рассказал, что ждет срочников весеннего призыва, попадут ли они на Украину
12:09, 29.03.2022
В Госдуме не оценили идею Татарстана о введении смертной казни для педофилов-убийц
11:54, 29.03.2022
Пожилая мать 55-летнего грузчика пришла в гости к сыну и нашла у него на балконе труп женщины
11:29, 29.03.2022
Бегущие в РФ украинцы отчаянно пытаются провезти в тайниках оружие, гранаты и патроны
09:43, 29.03.2022
Генерал-майор в отставке задержан за групповое изнасилование ученицы коррекционной школы
08:48, 29.03.2022
Агрегаторов такси в РФ хотят обязать передавать информацию ФСБ
08:36, 29.03.2022
Связали руки и забили: на Украине националисты жестоко убили российского военнопленнопленного
05:00, 29.03.2022
Врач назвал симптомы после пробуждения, которые могут указать на начальную форму рака
01:00, 29.03.2022
Молодой отец выбросил своего новорожденного сына в реку, чтобы его съели рыбы
00:01, 29.03.2022
Девушка, которая стреляла в детсаду, перед этим убила своего отца
21:00, 28.03.2022
Что станет с КАМАЗом после праздников и почему тело женщины нашли лишь через год:Главное на 28 марта
19:00, 28.03.2022
Судья, прокурор и полковник полиции сошлись в ресторанной драке: СКР разбирается
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
15:51, 28.03.2022
Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные закупки продуктов
15:36, 28.03.2022
Отрубили руки и вырезали на животе свастику: СКР расследует жестокое убийство женщины в Мариуполе
14:57, 28.03.2022
Стрелявшая в детсаду девушка заявила, что женщин принижают и потребовала, чтобы мужчины рожали сами
14:41, 28.03.2022
20-летняя девушка устроила стрельбу из ружья в детском садике
11:01, 28.03.2022
Насильник угрожал убить женщину ножницами
04:00, 27.03.2022
На очистных сооружениях обнаружили тело молодого мужчины
10:15, 26.03.2022
Никто не хочет, но угроза есть: в Совбезе оценили вероятность ядерной войны
10:06, 26.03.2022
Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
21:00, 22.03.2022
Опасен ли летящий к Земле астероид и когда в прилавках ждать прокладки и порошок:Главное на 22 марта
21:00, 21.03.2022
Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
06:30, 21.03.2022
В общежитии нашли тело приехавшего в командировку 29-летнего мужчины
04:00, 21.03.2022
12-летняя девочка выстрелила себе в голову из охолощенного автомата
02:00, 21.03.2022
Полиция задержала отца-убийцу трехмесячного младенца
11:02, 20.03.2022
Дурилка картонная: мужчина попытался ограбить банк с муляжом гранаты
09:44, 20.03.2022
Голой выставили на улицу и облили зеленкой: две женщины жестоко истязали 17-летнюю девушку
21:00, 18.03.2022
Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
07:00, 18.03.2022
Первый выход человека в открытый космос и сестры Зиганшины на «Холостяке»: Главное на утро 18 марта
07:00, 17.03.2022
Инкассаторы потеряли сумку с деньгами,обмен валюты стоил мужчине 37 млн рублей:Главное на это утро
21:00, 16.03.2022
Ветерана ФСБ избили за букву Z на машине, а в Германии изнасиловали украинку: Главное на 16 марта
17:45, 16.03.2022
Вооружились до зубов: На чердаке дома нашли тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой
04:00, 13.03.2022
Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
10:21, 12.03.2022
Вымогал секс и деньги после расставания: мужчина шантажировал бывшую интимным видео
10:01, 12.03.2022
Один умер на месте, второй - в больнице: дети нашли старый снаряд и привели его в действие
07:00, 10.03.2022
Очередной скандал с начальником кладбища и задержанный, убежавший с оружием:Главное на утро 10 марта
07:00, 08.03.2022
Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
14:01, 06.03.2022
Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью