Рамзан Кадыров пообещал украинским бойцам на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе печальный конец в лучших традициях голливудских фильмов. По словам главы Чечни, "хеппи энда не предвидится".

В своем посте в Telegram-канале Кадыров заявил, что украинские силы, которые находятся на мариупольском металлургическом заводе "Азовсталь", ждет конец "по всем жанрам Голливуда":

"Только последние кадры. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино", — написал Кадыров.

Военные действия в районе Мариуполя идут практически с начала военной операции России на Украине, 24 февраля.