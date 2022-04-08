Уроженец Казани Валерий Леонов, ранее руководивший Москомэкспертизой, назначен на пост заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее у министра строительства в России было 7 замов. Решили увеличить их число до 8, поскольку у Минстроя стало больше полномочий.

Обязанности нового замминистра будут закреплены ведомственным приказом, отмечает ТАСС.

Валерий Леонов родился в 1975 году в Казани. С 2003 года работал в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, дослужившись до управляющего делами. В 2010-м стал первым заместителем начальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.

С ноября 2010 по октябрь 2011 года — министр строительства, архитектуры и ЖКХ в Амурской области. С ноября 2011 по январь 2015 года — руководитель Мосгосэкспертизы. C января 2015-го — председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.