Детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением усложнить процедуру развода - сделать обязательной процедуру медиации. Она протекает с участием независимого лица-медиатров в досудебном урегулировании дел по бракоразводным делам.

Копия обращения Волынец на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева поступила в СМИ, пишет RT.

Также Ирина Волынец отправила обращение в Государственную думу и попросила внести соответствующие изменения в законодательства, чтобы данный досудебный способ урегулирования семейных проблем и споров стал обязательным для всех россиян, которые по тем или иным причинам решают развестись.

По мнению Ирины Волынец, сложившаяся практика показывает, что супруги редко самостоятельно принимают решение об обращении к медиации — примирительной процедуре с участием независимого лица. Но эффективность такой процедуры, если смотреть мировую практику, высока.

Данная норма поможет супругам найти компромиссы в спорных моментах, свести к минимуму хронический стресс у детей и сохранить семейное благополучие.

"Прошу Вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров — процедуры медиации", — говорится в тексте обращения.