В Набережных Челнах неадекватная пассажирка маршрутного автобуса сломала палец водителю. Все случилось на маршруте № 27. Для водителя это был обычный вечерний рейс, мало чем примечательный. Пока в салон транспортного средства не вошли двое нетрезвых пассажиров - женщина и мужчина. Они вели себя громко, вызывающе и довольно агрессивно по отношению к окружающим.

Водитель сделал пьяной парочке несколько замечаний, но никакого воздействия это на пассажиров не возымело.

Собираясь выходить, женщина, вероятно, вспомнила, что водитель пытался что-то им объяснить о морали и нормах поведения, и с силой ударила ногой по руке водителя. Каблуком она сломала мужчине палец, сообщают "Челнинские известия".

Руководитель ООО "Пассажирские перевозки" Николай Тятюшкин прокомментировал ситуацию так:

"Водитель сейчас на больничном. Заявление в полицию писать не стал, потому что не верит в торжество справедливости. Да и где эту буйную пассажирку теперь найдешь?".