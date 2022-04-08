Им не откажут: Глоба назвал два знака Зодиака, которые могут требовать прибавить зарплату в апреле

Шефы всех возрастов и сфер деятельности не слишком любят, когда подчиненные просят у них прибавки к зарплате или премии. Но в тяжелые времена перед многими встает прямой вопрос - либо просить прибавки, либо менять работу. При этом все побаиваются задавать вопрос руководству: а вдруг уволит? Может уволить, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Но только не этих двоих знаков: им в апреле не откажет руководство, их не уволят, поэтому можно смело решать финансовые вопросы с начальником.

Весы

Весы обычно не любят подобные разговоры, предпочитая слегка намекать. Оставьте неуверенность, считает астролог. Сейчас для вас - лучшее время, чтобы определить для себя достойное место на работе. Обозначьте руководству все свои достижения и цели, покажите, сколько именно вы сделали за последнее время.

Не требуйте, но сухо и по-деловому изложите, сколько бы вы заплатили на его месте за такую работу. Вот увидите, шеф не просто не откажет, но даже может вас повысить по службе, ведь подобная прямота высоко ценится.

Рыбы

Для Рыб, которые не любят финансовых разбирательств и бесед, перспектива попросить денег - сущий ад. Но если ситуация действительно сложная, не молчите. Будьте прямолинейны, приветливы. Глоба советует выбрать время, когда руководитель в хорошем настроении.

И переходите прямо к делу, не забыв завершить на работе все незавершенные дела. Если руководитель и проверит, достойны ли вы повышения, то ему будет нечего вам предъявить. Удача в апреле на стороне решительных Рыб.